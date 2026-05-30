Spalletti sta valutando un possibile ritorno di Douglas Luiz, con l’obiettivo di rilanciare il centrocampista brasiliano. La trattativa si presenta complessa, anche considerando le difficoltà incontrate in passato da Emery nel valorizzare il giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse si mantiene vivo. La possibilità di un trasferimento rimane aperta, mentre le discussioni tra le parti continuano senza annunci ufficiali.

di Mauro Munno Il rilancio del brasiliano appare complicato ma è una tentazione. Douglas Luiz farà ufficialmente ritorno alla Juventus. L’ Aston Villa ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano, nonostante la qualificazione in Champions League. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il giocatore chiude così una stagione 202526 decisamente opaca e divisa a metà: prima la deludente parentesi in prestito al Nottingham Forest (14 presenze totali e un solo assist in Europa League), poi il tiepido ritorno a Birmingham con 20 apparizioni complessive e una sola rete in Premier League racimolata in appena 605 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, Spalletti può davvero riuscire dove ha fallito anche Emery?

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Spalletti chiede qualità, Comolli non può sconfessare sé stesso: retroscena sul mercato Juventus

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