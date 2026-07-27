Ucraina Kiev colpisce due navi nel Caspio L' Iran | Erano nostre | vendetta

Due navi sono state colpite nel Mar Caspio, con un'azione attribuita a Kiev. L'Iran ha dichiarato che le imbarcazioni erano di sua proprietà e ha definito l'attacco come una vendetta. Il Mar Caspio collega Russia e Iran, Paesi che continuano a commerciare, anche in armi, nonostante le sanzioni internazionali. La regione rimane strategicamente importante per le rotte commerciali e militari tra i due Stati.

Il Mar Caspio unisce geograficamente e strategicamente la Russia con l’Iran ed è attraverso questo enorme lago salato che i due Paesi alleati continuano a commerciare (anche in armi) nonostante le sanzioni che colpiscono entrambi. Era dunque solo questione di tempo perché il Caspio diventasse anche il punto di contatto delle due guerre in corso, c’è voluto un attacco ucraino a lungo raggio che ha colpito due navi che a detta del presidente Zelensky erano «utilizzate per il trasporto di materiale bellico dalla Russia all’Iran», e la morte di un marinaio. Teheran per il momento si è limitata ad alzare la voce ha definendolo un «atto di aggressione gratuito», ma ha avvertito che si riserva il diritto di difendere i propri interessi, cioè di rispondere a sua volta con un possibile attacco di droni o missilistico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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