Ucraina colpisce navi russe nel Mar Caspio Zelensky accusa | Armi dirette all’Iran

Le forze ucraine hanno attaccato alcune navi russe nel Mar Caspio. Zelensky ha dichiarato che le armi utilizzate sarebbero dirette all’Iran. L’offensiva si inserisce in un conflitto che si sta espandendo, coinvolgendo obiettivi strategici oltre i confini tradizionali. Nessuna informazione ufficiale sui danni o sui danni subiti dalle navi russe.

La guerra tra Ucraina e Russia si allarga a nuovi obiettivi strategici con gli attacchi condotti dalle forze di Kiev contro alcune navi russe nel Mar Caspio. Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le imbarcazioni colpite sarebbero state utilizzate per trasportare materiale bellico destinato all’ Iran, oltre a una nave da guerra. Nelle stesse ore l’esercito ucraino ha continuato a colpire infrastrutture energetiche russe, prendendo di mira anche una raffineria petrolifera nella città di Tyumen, in Siberia occidentale, e altri siti logistici. L’attacco alla raffineria di Tyumen sarebbe stato provocato da un drone. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime o sull’entità dei danni, mentre dalla zona industriale della città si è alzata una grande colonna di fumo nero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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