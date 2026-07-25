L’Ucraina colpisce alcune navi russe nel Mar Caspio Zelensky | Trasportavano armi dirette all’Iran
L’Ucraina ha attaccato alcune navi russe nel Mar Caspio, accusandole di trasportare armi dirette in Iran. Contestualmente, sono proseguiti gli attacchi contro infrastrutture energetiche di Mosca, con un’esplosione in una raffineria di petrolio a Tyumen, nella Siberia occidentale. L’incidente si è verificato a circa 2 km da Ekaterinburg. Non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o danni.
Continuano gli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche di Mosca. Oggi, sabato 25 luglio, una raffineria di petrolio nella città russa di Tyumen, nella Siberia occidentale a est di Ekaterinburg, a quasi 2.000 chilometri dall’Ucraina, ha preso fuoco a seguito dell’attacco di un drone. Al momento non si hanno informazioni su eventuali vittime o sull’entità dei danni, ma nella zona si è levata un’alta colonna di fumo nero. Quella di Tyumen (una filiale della società moscovita Ri-Invest) è l’unica grande raffineria di petrolio nel Distretto Federale degli Urali. Si tratta di una delle più grandi raffinerie petrolifere indipendenti della Russia, situata nella zona industriale della città. 🔗 Leggi su Open.online
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Ucraina, Kiev colpisce 12 petroliere russe. Mosca risponde con i droni
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