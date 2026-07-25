L’Ucraina colpisce alcune navi russe nel Mar Caspio Zelensky | Trasportavano armi dirette all’Iran

Notizia in breve

L’Ucraina ha attaccato alcune navi russe nel Mar Caspio, accusandole di trasportare armi dirette in Iran. Contestualmente, sono proseguiti gli attacchi contro infrastrutture energetiche di Mosca, con un’esplosione in una raffineria di petrolio a Tyumen, nella Siberia occidentale. L’incidente si è verificato a circa 2 km da Ekaterinburg. Non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o danni.