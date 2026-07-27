Il direttore tecnico e l’advisor si sono dimessi, 16 giorni dopo le nomine, in seguito a una giornata intensa nel calcio italiano. La decisione arriva dopo il mancato tentativo di acquisire Andrea Pirlo. Nel frattempo, si discute di un possibile arrivo di Brahim Diaz, mentre si monitora la situazione di un centrocampista e si valutano le mosse per rafforzare la rosa. La situazione resta in evoluzione, con attenzione alle prossime mosse di mercato.

2026-07-27 20:19:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Giornata caldissima per l’ Italia. Dopo il mancato affondo per Andrea Pirlo, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, 16 giorni dopo le rispettive nomine. Adesso il presidente federale Giovanni Malagò punta Roberto Mancini per il ruolo di commissario tecnico (LA CRONISTORIA DEL CAOS AZZURRO). Oltre alla Nazionale Italiana, nell’edizione odierna di ‘ Aperimercato ‘, in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Nono solo i profili noti per l’attacco: i bianconeri hanno puntato Kerim Alajbegovi?, ma devono guardarsi alle spalle per l’inserimento del Como per un altro Lucumí e dell’offensiva Inter per Stones. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Brahim Diaz alla Massara, il punto su Kolo, minaccia centrale: le ultime sul mercato Juve

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