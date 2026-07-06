L'allenatore è ancora determinato a portare Brahim Diaz in squadra e sarebbe disposto ad aspettarlo fino all’ultimo giorno di mercato. I Blancos hanno aperto alla possibilità di un prestito, ma il calciatore preferisce rimanere in Spagna. La trattativa resta in corso, senza conferme definitive. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti e dalle scelte del giocatore.

di Luca Fioretti Spalletti non molla la presa sulla stella del Real Madrid; i Blancos aprono alla formula del prestito ma il calciatore preferisce restare in Spagna. Il sogno di portare a Torino un innesto di assoluto spessore internazionale per la trequarti della Juventus continua a rimanere vivissimo, alimentato dalla totale e incondizionata stima del proprio allenatore. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, Spalletti non molla, è innamorato di Brahim Diaz e lo considera l’elemento perfetto per fare compiere il definitivo salto di qualità alla manovra offensiva. Il forte e costante pressing esercitato dall’allenatore è emerso con forza nelle ultimissime ore, precisamente ha chiamato Carnevali dopo la partita tra Marocco e Canada per fare il punto della situazione e chiedere un ulteriore sforzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti non molla la presa su Brahim Diaz: è disposto ad aspettarlo fino all’ultimo giorno di mercato! Ultime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Juve scatenata sul mercato: Spalletti chiede Brahim Diaz, spunta Dibu Martinez per la porta

La Juventus aspetta David al Mondiale e non molla Brahim Diaz: i bianconeri si muovono su due frontiLa Juventus sta monitorando da vicino le condizioni di un calciatore durante il Mondiale, mentre continua a cercare di acquistare un altro giocatore,...

Temi più discussi: Spalletti non molla la presa su Brahim Diaz: è disposto ad aspettarlo fino all'ultimo giorno di mercato! Ultime; Brahim Diaz tra Mondiale e mercato: la frase sul futuro che gela la Juventus e Spalletti; Romano: 'Brahim Diaz è il grande sogno di Spalletti, Trincao non andrà al Milan'; Calciomercato Juventus-Ekhator cosa sta succedendo col Genoa, l'offerta per Lucumi, Brahim Diaz (la decisione), Svilar e la plusvalenza di Carnevali (ufficiale) e... _ i rumor bianconeri.

Non vedo l’ora, Brahim Diaz chiaro sul futuro: Juve, cosa succede dopo il MondialeAl termine della sfida vinta dal Marocco contro il Canada, Brahim Diaz ha parlato del proprio futuro senza lasciare spazio a dubbi. Il classe '99 ha ribadito la volontà di proseguire la propria avvent ... tuttosport.com

Juventus, Romano svela il grande sogno di Spalletti: la risposta di Brahim Diaz cambia tuttoLuciano Spalletti continua a sognare Brahim Diaz, ma il fantasista marocchino vuole restare al Real Madrid. Fabrizio Romano svela tutti i retroscena ... tuttojuve.com