Tuttosport – Non vedo l’ora Brahim Diaz chiaro sul futuro | Juve cosa succede dopo il Mondiale

Da justcalcio.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brahim Diaz ha espresso entusiasmo riguardo al suo futuro, senza specificare dettagli concreti. Dopo il Mondiale, si attendono sviluppi sulla sua carriera, con voci che lo collegano a possibili trasferimenti. Nel frattempo, sui social si commenta l’assenza di qualità nel reparto offensivo di una squadra di Serie A, richiamando le parole di un allenatore che aveva criticato la mancanza di creatività nella zona di trequarti.

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2026-07-05 16:05:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: “ Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto, nella palude della trequarti”, aveva detto Spalletti qualche mese fa. E la Juve aveva individuato Brahim Diaz come l’uomo ideale. Le sue prestazioni con il Marocco al Mondiale hanno confermato una crescita costante, che ha dimostrato anche con i Blancos, nonostante la tanta panchina. Le parole pronunciate dal fantasista dopo il successo per 3-0 sul Canada, però, sembrano chiudere ogni spiraglio di mercato: il suo futuro, almeno nelle intenzioni del giocatore, sarà ancora al Real Madrid. Quindi Carnevali dovrà cambiare fronte e cercare altrove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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