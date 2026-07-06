Brahim Diaz ha espresso entusiasmo riguardo al suo futuro, senza specificare dettagli concreti. Dopo il Mondiale, si attendono sviluppi sulla sua carriera, con voci che lo collegano a possibili trasferimenti. Nel frattempo, sui social si commenta l’assenza di qualità nel reparto offensivo di una squadra di Serie A, richiamando le parole di un allenatore che aveva criticato la mancanza di creatività nella zona di trequarti.

2026-07-05 16:05:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: “ Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto, nella palude della trequarti”, aveva detto Spalletti qualche mese fa. E la Juve aveva individuato Brahim Diaz come l’uomo ideale. Le sue prestazioni con il Marocco al Mondiale hanno confermato una crescita costante, che ha dimostrato anche con i Blancos, nonostante la tanta panchina. Le parole pronunciate dal fantasista dopo il successo per 3-0 sul Canada, però, sembrano chiudere ogni spiraglio di mercato: il suo futuro, almeno nelle intenzioni del giocatore, sarà ancora al Real Madrid. Quindi Carnevali dovrà cambiare fronte e cercare altrove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Non vedo l’ora”, Brahim Diaz chiaro sul futuro: Juve, cosa succede dopo il Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve, il pressing a Brahim Diaz e non solo: pronta la missione al MondialeLa Juventus ha avviato un pressing su Brahim Diaz, con l’obiettivo di portarlo in squadra.

Leggi anche: Juve, occhi sul Mondiale: il futuro di Brahim è un'incognita, si pensa a Lee Kang-In

Temi più discussi: Non vedo l’ora, Brahim Diaz chiaro sul futuro: Juve, cosa succede dopo il Mondiale; Spalletti ossessionato, chiama Carnevali per il colpo Juve: vuole solo lui nella palude!; Zaniolo-Juve, perché è possibile: la situazione con l'Udinese e la concorrenza da battere; Calciomercato Juventus, il sogno di Spalletti è Brahim Diaz: il piano per strapparlo al Real Madrid.

Non vedo l’ora, Brahim #Diaz chiaro sul futuro: #Juve, cosa succede dopo il Mondiale x.com

Non vedo l’ora, Brahim Diaz chiaro sul futuro: Juve, cosa succede dopo il MondialeAl termine della sfida vinta dal Marocco contro il Canada, Brahim Diaz ha parlato del proprio futuro senza lasciare spazio a dubbi. Il classe '99 ha ribadito la volontà di proseguire la propria avvent ... tuttosport.com

Juventus, Romano svela il grande sogno di Spalletti: la risposta di Brahim Diaz cambia tuttoLuciano Spalletti continua a sognare Brahim Diaz, ma il fantasista marocchino vuole restare al Real Madrid. Fabrizio Romano svela tutti i retroscena ... tuttojuve.com