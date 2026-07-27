Turni gravosi e nessun passo avanti sul premio di risultato | il 14 settembre sciopero del personale Arriva

Il 14 settembre si terrà uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, del personale viaggiante di Arriva Italia S. Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal di Bergamo hanno proclamato lo stato di agitazione, denunciando turni gravosi e assenza di progressi sul premio di risultato. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le trattative in corso con l’azienda.

Uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30 del 14 settembre: questa la decisione delle segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal di Bergamo che hanno proclamano lo stato di agitazione del personale viaggiante dipendente di Arriva Italia S.r.l., azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Bergamo e provincia. Una vertenza che si trascina da tempo: le organizzazioni sindacali denunciano un atteggiamento poco disponibile da parte dell’azienda rispetto alle esigenze dei lavoratori. Nonostante le ripetute richieste inoltrate dalle organizzazioni sindacali in merito alla valorizzazione economica delle prestazioni quotidianamente garantite dal personale e al miglioramento della qualità della vita lavorativa, Arriva Italia non ha finora dato risposte adeguate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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