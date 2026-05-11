Autorità per la laguna timori dei sindacati | Nessun passo avanti sul futuro dei lavoratori

Oggi si è svolto un incontro tra l'Autorità per la Laguna e il Consorzio Venezia Nuova, pochi giorni dopo la creazione di una nuova società dedicata alla gestione del Mose. Tuttavia, durante la riunione non sono state annunciate novità riguardanti le questioni sollevate dai sindacati sulla tutela dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori esprimono preoccupazioni per la mancanza di progressi concreti sul fronte della tutela occupazionale.

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