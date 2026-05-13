Paola Concia attacca il Pd sui diritti gay | Con Schlein nessun passo avanti Si svegliano solo prima delle elezioni

In Italia, le discussioni sui diritti delle persone LGBT continuano a suscitare polemiche politiche. Recentemente, un deputato del Partito Democratico ha rilanciato la proposta di legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, attirando le critiche di un’attivista. La dirigente ha accusato il partito di non aver fatto progressi significativi e di muoversi solo in vista delle prossime elezioni. La questione resta al centro del dibattito politico e sociale nel paese.

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E’ bastato che Alessandro Zan, deputato Pd, autore del famoso ddl e molto vicino alla segretaria Elly Schlein, rilanciasse la solita proposta: legalizzare i cosiddetti matrimoni egualitari, ossia matrimoni tra sessi diversi e matrimoni gay, per scatenare una bufera. Non si aspettava certo di scatenare le ire le critiche da parte della Comunità Lgbtq. Ma come, proprio loro? Rimproverano a Zan e anche alla Schlein di ricordarsi dei diritti civili solo quando si avvicinano le elezioni. Poi silenzio. La stessa accusa è formulata da Paola Concia, che, intervistata dal Giornale, non lesina critiche al Pd di cui è stata parlamentare. Esponente di primo piano del femminismo italiano, donna i grande onestà intellettuale, si dice scettica circa il ritorno di fiamma della proposta Zan.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paola Concia attacca il Pd sui diritti gay: “Con Schlein nessun passo avanti. Si svegliano solo prima delle elezioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le nozze gay tra i sindaci di Lega e FdI: «Il mondo cambia. Sui diritti è più avanti la destra»Si terrà il prossimo 27 giugno la prima unione civile tra due sindaci omosessuali. Catania istituisce il garante dei detenuti: passo avanti sui dirittiABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il nuovo regolamento comunale Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera a un importante provvedimento... Quarta Repubblica, Anna Paola Concia bacchetta la sinistra sul referendum. VIDEOScontro politico sul referendum sulla giustizia. A far discutere sono le parole di Anna Paola Concia, intervenuta nel dibattito pubblico con una posizione netta sul ruolo dello strumento referendario. affaritaliani.it Paola Concia: «Diversa dunque libera di essere io»Per anni, in Parlamento, Anna Paola Concia è stata diversa. Un’identità omosessuale dichiarata, in un contesto che non era ancora pronto ad accoglierla senza trasformarla in un caso, in un simbolo, ... lagazzettadelmezzogiorno.it