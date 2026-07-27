Turismo religioso quanto valgono pellegrinaggi ed eventi per città hotel e trasporti

Un nuovo studio analizza il valore economico dei pellegrinaggi e degli eventi religiosi per le città coinvolte. Si evidenzia che ogni pellegrino contribuisce ai ricavi di hotel, trasporti e attività commerciali locali. La presenza di eventi religiosi, spesso caratterizzati da momenti di preghiera e comunità, genera flussi di visitatori che si traducono in entrate economiche dirette e indirette. L'analisi si concentra sui benefici economici concreti, senza considerare gli aspetti spirituali o culturali.

Gli eventi religiosi vengono raccontati quasi sempre in chiave spirituale: fede, cammino, devozione, silenzio, comunità, preghiera, ma ogni pellegrino che arriva in una città porta con sé anche una domanda economica concreta. Dorme, mangia, prende un treno, sale su un bus, compra acqua, entra in un bar, visita un santuario, acquista un ricordo, usa servizi urbani, richiede sicurezza, orientamento, pulizia, accoglienza e assistenza. Il turismo religioso diventa interessante per l’economia. Non è soltanto turismo “povero” o turismo di nicchia. È un flusso spesso meno stagionale, più resiliente, capace di coinvolgere città grandi e piccoli centri, strutture alberghiere e case religiose, ristorazione semplice e commercio locale, trasporti pubblici e tour operator, musei, cammini, guide, volontariato e amministrazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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