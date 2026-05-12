Ditto | Papa Leone a Napoli una visita che consacra la città come meta del turismo religioso mondiale

Papa Leone XIV ha visitato Napoli in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. La visita ha attirato molta attenzione locale e internazionale, consolidando la posizione della città come destinazione di turismo religioso. Enrico Ditto, imprenditore napoletano nel settore dell’ospitalità, ha commentato con entusiasmo l’evento, sottolineando l’aspetto strategico di questa visita per il settore turistico della zona.

Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore dell’ospitalità, commenta con emozione e visione strategica la storica visita di Papa Leone XIV a Napoli, in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. “Vedere trentamila persone riunite in Piazza del Plebiscito per accogliere il Papa è stato commovente e straordinario”, dichiara Enrico Ditto. “Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere una città dall’anima grande, capace di trasmettere al mondo intero quella forza spirituale e umana che la rende unica e irripetibile”. La visita di Leone XIV, che ha toccato il Duomo, la Basilica di San Francesco di...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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