Le sagre del 2026 sono valutate in circa 2,1 miliardi di euro, considerando l’indotto generato per borghi, ristoranti e turismo locale. Ogni anno attirano milioni di visitatori, coinvolgendo volontari, produttori, Pro Loco, ristoratori, agriturismi e piccoli Comuni. Oltre agli incassi diretti, il valore si misura anche nel contributo al turismo, alla memoria collettiva e alle filiere locali. Tuttavia, si evidenzia anche il rischio di trasformare queste tradizioni in eventi esclusivamente commerciali.

Ogni anno le sagre muovono milioni di visitatori, volontari, produttori, Pro Loco, ristoranti, agriturismi e piccoli Comuni, ma il loro valore non si misura solo negli incassi: conta ciò che resta al territorio, tra turismo, memoria collettiva, filiere locali e rischio di trasformare la tradizione in evento commerciale. La sagra non è solo cibo: è il Paese che appare per una sera. La sagra italiana comincia spesso prima che arrivino i visitatori. Nel pomeriggio, quando la piazza è ancora vuota, qualcuno monta i tavoli, qualcuno controlla i fuochi, qualcuno porta le cassette dei prodotti, qualcuno sistema i cartelli per il parcheggio. Il paese si prepara come una casa prima dell’arrivo degli ospiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sagre 2026, un indotto da 2,1 miliardi: quanto valgono per borghi, ristoranti e turismo locale

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