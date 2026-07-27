Turismo Feogist | network per la la formazione nel settore

È stato annunciato il lancio di Feogist, un network dedicato alla formazione nel settore turistico. Il progetto prevede sette percorsi di alta specializzazione, tra cui master universitari e percorsi Its, con l’obiettivo di migliorare le competenze manageriali, digitali e sostenibili di professionisti e studenti. L’iniziativa mira a creare un collegamento diretto tra il sistema educativo e le imprese del turismo.

Sette percorsi di alta specializzazione (dai master universitari ai percorsi Its) per rafforzare le competenze manageriali, digitali e sostenibili con l’obiettivo di avviare un modello di formazione nel settore del turismo e un collegamento tra sistema educativo e imprese. Il nuovo progetto, finanziato dal ministero del Turismo, si chiama Feogist “Tourism leaders academy”: gestito da Aci, ha Luiss “Guido Carli” come soggetto capofila e Federturismo Confindustria come responsabile delle attività di gestione, coordinamento e comunicazione. L’offerta didattica prevede sette percorsi di alta specializzazione, dai master universitari agli executive master, dalle summer school ai percorsi Its, con focus su turismo sostenibile, hospitality, marina management, management fieristico e innovazione dei servizi turistici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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