Turismo Feogist | network per la la formazione nel settore

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato annunciato il lancio di Feogist, un network dedicato alla formazione nel settore turistico. Il progetto prevede sette percorsi di alta specializzazione, tra cui master universitari e percorsi Its, con l’obiettivo di migliorare le competenze manageriali, digitali e sostenibili di professionisti e studenti. L’iniziativa mira a creare un collegamento diretto tra il sistema educativo e le imprese del turismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sette percorsi di alta specializzazione (dai master universitari ai percorsi Its) per rafforzare le competenze manageriali, digitali e sostenibili con l’obiettivo di avviare un modello di formazione nel settore del turismo e un collegamento tra sistema educativo e imprese. Il nuovo progetto, finanziato dal ministero del Turismo, si chiama Feogist “Tourism leaders academy”: gestito da Aci, ha Luiss   “Guido Carli” come soggetto capofila e Federturismo Confindustria come responsabile delle attività di gestione, coordinamento e comunicazione. L’offerta didattica prevede sette percorsi di alta specializzazione, dai master universitari agli executive master, dalle summer school ai percorsi Its, con focus su turismo sostenibile, hospitality, marina management, management fieristico e innovazione dei servizi turistici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

turismo feogist network per la la formazione nel settore
© Ilsole24ore.com - Turismo, Feogist: network per la la formazione nel settore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma: il Comune e l'Ente del turismo insieme per la formazione e la qualità nel lavoroRoma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Ente bilaterale del turismo Lazio.

Turismo nel Lazio: formazione e lavoro qualificato per affrontare la rivoluzione post-GiubileoIl settore del turismo nel Lazio sta vivendo un cambiamento importante, con un mercato del lavoro che si sta adattando a nuove esigenze.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web