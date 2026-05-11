Turismo nel Lazio | formazione e lavoro qualificato per affrontare la rivoluzione post-Giubileo
Il settore del turismo nel Lazio sta vivendo un cambiamento importante, con un mercato del lavoro che si sta adattando a nuove esigenze. Dopo il Giubileo, molte opportunità sono state create e si stanno sviluppando programmi di formazione per qualificare i lavoratori del settore. La regione si sta preparando a rispondere alle sfide di una domanda in evoluzione, puntando su professionisti più preparati e specializzati.
Il mercato del lavoro del turismo è di fronte a una rivoluzione. E questo è vero soprattutto nel Lazio, che sta beneficiando dell’onda lunga del Giubileo, che ha accelerato molti processi. Uno scenario in cui diventa fondamentale potenziare la formazione del personale. È quanto emerge dalle ricerche presentata ieri in Campidoglio nel corso dell’evento “ Roma al Lavoro - Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo”, promosso da beneficiando (Ente bilaterale del turismo del Lazio) e Università Roma Tre. Durante l’evento, Roma Capitale ed bilaterale hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le politiche per il lavoro e la formazione professionale nel settore turistico.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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