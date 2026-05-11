Roma | il Comune e l' Ente del turismo insieme per la formazione e la qualità nel lavoro

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Ente bilaterale del turismo Lazio. L’accordo mira a rafforzare le politiche relative al lavoro e alla formazione professionale nel settore turistico della città. La firma è avvenuta in una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

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AGI  - Roma Capitale ed Ebtl – Ente bilaterale del turismo Lazio hanno sottoscritto oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le politiche per il lavoro e la formazione professionale nel settore turistico. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento “Roma al Lavoro - Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo”, organizzato dall’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale e Ebtl. Il protocollo, si spiega in una nota, nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel turismo, favorire l’ inserimento lavorativo e sostenere percorsi di inclusione sociale e occupazionale, con particolare attenzione ai neet, alle donne disoccupate e alle persone in condizioni di fragilità.🔗 Leggi su Agi.it

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