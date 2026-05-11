Roma | il Comune e l' Ente del turismo insieme per la formazione e la qualità nel lavoro

Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Ente bilaterale del turismo Lazio. L’accordo mira a rafforzare le politiche relative al lavoro e alla formazione professionale nel settore turistico della città. La firma è avvenuta in una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

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AGI - Roma Capitale ed Ebtl – Ente bilaterale del turismo Lazio hanno sottoscritto oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le politiche per il lavoro e la formazione professionale nel settore turistico. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento “Roma al Lavoro - Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo”, organizzato dall’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale e Ebtl. Il protocollo, si spiega in una nota, nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel turismo, favorire l’ inserimento lavorativo e sostenere percorsi di inclusione sociale e occupazionale, con particolare attenzione ai neet, alle donne disoccupate e alle persone in condizioni di fragilità.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma: il Comune e l'Ente del turismo insieme per la formazione e la qualità nel lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formazione HACCP online e lavoro: la sfida della qualitàIl valore della formazione HACCP per chi lavora con gli alimenti La formazione HACCP online è diventata uno dei temi più discussi nel mondo della... Comune e Cri Valsassina insieme per la formazione dei ballabiesiUn corso gratuito di formazione per apprendere le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore rivolto ai cittadini di Ballabio. Argomenti più discussi: Affidamento spazi sportivi – Roma Capitale Municipio I Scadenza: 30 aprile 2026; Emergenza cinghiali, ok della Regione all'accordo con il Comune. Così verrà ridotta la presenza su Roma; Manifestazione di interesse progetti sportivi e/o turistici nell’ambito dei territori dei Comuni della Regione Lazio e dei Municipi di Roma Capitale; Al via la stagione lirico-sinfonica 2026 dell'Ente De Carolis. Formazione, prevenzione e innovazione: l'impegno del nostro Ente per la diffusione della cultura della sicurezza nel settore edile raccontato su @repubblica ?? . #FormedilRoma #sicurezzasullavoro #corsidiformazione #formazioneobbligatoria x.com