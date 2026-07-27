Alle 6 di domenica, un uomo trovato seduto su un marciapiede è stato identificato come il conducente coinvolto in un incidente mortale. Il veicolo aveva travolto e ucciso un ciclista, e il conducente, in stato di alterazione da sostanze, aveva perso anche uno specchietto. Dopo poche ore, è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno trovato insieme alla compagna. L’uomo è risultato positivo all’alcol e a sostanze stupefacenti.

Sono le 6 del mattino di domenica quando i carabinieri lo trovano seduto su un marciapiedi. Lo stavano cercando. L’uomo è in stato confusionale. Ed è insieme alla sua compagna. «Abbiamo bevuto e assunto droga», ammettono entrambi (cosa confermata poi dai test) ai militari. Che sono arrivati su quel tratto di via Tre Salti, a Turbigo, ultimo lembo di provincia di Milano, e di Lombardia, prima di sconfinare in Piemonte, su segnalazione di un cittadino. La coppia vagava senza meta, facendo casino. Un paio d’ore prima e poco più, quella stessa coppia — lui, Patrick V., 35enne italiano, lei 26enne —, in quelle stesse condizioni, viaggiava su un’auto, una Hyundai «i20», a poche centinaia di metri da là, lungo la statale 341. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Turbigo, ubriaco e drogato travolge e uccide un ciclista ma perde lo specchietto: il pirata della strada rintracciato in poche ore

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