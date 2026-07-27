Un uomo è stato investito mentre pedalava sulla Sp 341 a Turbigo ed è deceduto. L’incidente è avvenuto durante la notte e l’autista coinvolto è stato arrestato. Dai controlli risulta che il conducente era sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il veicolo coinvolto è stato sottoposto a sequestro. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Turbigo (Milano) – Stava percorrendo in bicicletta la Sp 341 nel cuore della notte ed è stato investito da un’autovettura che stava procedendo nella stessa direzione: un ciclista di 76 anni è morto nelle prime ore di ieri, intorno alle 3, dopo essere stato travolto nel tratto della strada provinciale che attraversa Turbigo, a un centinaio di metri dal depuratore, sulla carreggiata che conduce verso il ponte sul fiume Ticino. Il conducente dell’autovettura che ha investito il ciclista non si è fermato per prestare soccorso: il 35enne alla guida dell’auto è stato identificato solo in un secondo tempo e, risultato positivo sia all’alcol che a sostanze stupefacenti, è stato infine arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesco Calderaro, ucciso a Turbigo mentre pedalava sulla Sp 341. Arrestato il pirata della strada, era ubriaco e drogato al volante

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