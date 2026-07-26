Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla strada provinciale 341 Gallaratese a Turbigo. L’automobilista si è allontanato senza fermarsi, ma è stato rintracciato alcune ore dopo grazie alla segnalazione di un passante e al sistema di lettura targhe. Durante le verifiche, è risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti.

Milano, decisiva la segnalazione di un cittadino e il sistema di lettura targhe. Un ciclista di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 341 Gallaratese, a Turbigo, nell’Alto Milanese. Alla guida della vettura c’era un 35enne italiano, che dopo l’impatto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. La sua fuga è durata poche ore. Grazie al lavoro dei carabinieri della Sezione Operativa di Legnano e della Stazione di Cuggiono, supportati dall’analisi del sistema di lettura delle targhe e dalla segnalazione di un cittadino, l’uomo è stato rintracciato e arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Turbigo, travolge e uccide un ciclista di 76 anni e fugge: rintracciato poche ore dopo, era positivo ad alcol e droga

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