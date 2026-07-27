Tumore raro della tiroide Aifa finanzia uno studio del Papa Giovanni XXIII
L’Aifa ha approvato un finanziamento di 841.740 euro destinato a uno studio condotto dall’ospedale di Bergamo. Il progetto, chiamato Cetra-Mtc, si focalizza su nuove terapie mirate per il carcinoma midollare della tiroide, un tumore raro. La ricerca mira a sviluppare trattamenti specifici per questa forma di tumore tiroideo. La somma sarà utilizzata per sostenere le attività di ricerca e sperimentazione clinica.
LA DECISIONE. L’Asst di Bergamo ottiene 841.740 euro per il progetto Cetra-Mtc, dedicato a nuove terapie mirate contro il carcinoma midollare della tiroide. Aperto l’arruolamento dei pazienti. L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è classificata al primo posto nella graduatoria nazionale del Bando Aifa Ricerca Indipendente 2025 dedicato alle malattie rare. L’ospedale ha ottenuto un finanziamento di 841.740 euro per il progetto Cetra-Mtc, che punta a sviluppare una nuova strategia di medicina di precisione contro il carcinoma midollare della tiroide. Lo studio ha già aperto l’arruolamento dei pazienti affetti da questa rara ma aggressiva forma di tumore endocrino, che può diffondersi ad altri organi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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