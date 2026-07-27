tumore raro della tiroide aifa finanzia uno studio del papa giovanni xxiii

Notizia in breve

L’Aifa ha approvato un finanziamento di 841.740 euro destinato a uno studio condotto dall’ospedale di Bergamo. Il progetto, chiamato Cetra-Mtc, si focalizza su nuove terapie mirate per il carcinoma midollare della tiroide, un tumore raro. La ricerca mira a sviluppare trattamenti specifici per questa forma di tumore tiroideo. La somma sarà utilizzata per sostenere le attività di ricerca e sperimentazione clinica.