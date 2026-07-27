Tumore raro della tiroide Aifa finanzia un nuovo studio dell’Asst Papa Giovanni XXIII

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto un finanziamento di 841 mila euro dal Bando Aifa Ricerca Indipendente 2025 per uno studio su un tumore raro della tiroide. La struttura si è classificata al primo posto nella graduatoria nazionale dedicata alle malattie rare. Il finanziamento permetterà di condurre ricerche specifiche su questa forma di tumore, che rappresenta una condizione poco comune.

Bergamo. L’ Asst Papa Giovanni XXIII si è classificata al primo posto nella graduatoria nazionale del Bando Aifa Ricerca Indipendente 2025 – Malattie rare, ottenendo un finanziamento di 841.740 euro per il progetto Cetra-Mtc che punta a una nuova strategia di medicina di precisione per il carcinoma midollare della tiroide, una rara forma di tumore endocrino che può diffondersi ad altri organi. Il carcinoma midollare della tiroide ha un’incidenza di 0,1 – 0,5 casi ogni 100 mila abitanti e rappresenta il 5-10% di tutti i carcinomi tiroidei. Nella maggior parte dei casi si manifesta con un nodulo tiroideo. Al momento della diagnosi, in circa la metà dei casi, sono presenti metastasi linfonodali nella regione del collo e più raramente metastasi a distanza al fegato, ai polmoni e alle ossa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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