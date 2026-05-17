via papa giovanni xxiii si cambia

Sono stati diffusi nuovi dettagli riguardo le modifiche temporanee alla viabilità di via Papa Giovanni XXIII. La riorganizzazione prevede variazioni nel senso di marcia e nelle aree di sosta, con l’obiettivo di migliorare il flusso del traffico e facilitare l’accesso ai servizi nelle zone interessate. I cambiamenti entreranno in vigore nelle prossime settimane e resteranno in vigore fino a nuova comunicazione. La modifica riguarda principalmente la circolazione veicolare e la regolamentazione delle zone di parcheggio.

Sono stati resi noti ulteriori dettagli del nuovo assetto sperimentale della viabilità di via Papa Giovanni XXIII. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato i residenti e i cittadini durante l’assemblea del Consiglio di zona Capoluogo per illustrare una prima relazione dettagliata, elaborata dai tecnici del Comune, che prevede l’istituzione di un senso unico di marcia, accompagnato dall’inserimento di una corsia ciclabile e di nuovi stalli per i parcheggi. L’ipotesi progettuale interessa, nello specifico, il tratto compreso tra via Duca d’Aosta e via della Madonna. L’obiettivo principale dell’intervento è testare sul campo una diversa organizzazione dei flussi veicolari e ciclabili, mettendo al centro la sicurezza stradale e la convivenza virtuosa tra le differenti modalità di mobilità urbana all’interno del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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