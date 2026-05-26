Al Papa Giovanni XXIII un nuovo ecografo per tutelare i neonati cardiopatici

Lunedì 25 maggio è stato presentato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un nuovo ecografo di ultima generazione. La donazione è stata effettuata dalle associazioni Nepios, Aiuto al neonato e l’Orizzonte di Lorenzo. Lo strumento è destinato a migliorare le diagnosi e la cura dei neonati con problemi cardiaci. La cerimonia si è svolta nella mattinata, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o dichiarazioni.

Bergamo. Nella mattinata di lunedì 25 maggio è stato presentato all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’ecografo di nuova generazione donato dalle associazioni Nepios, Aiuto al neonato e l’Orizzonte di Lorenzo. L’ecografo dal valore di 99.000 euro verrà utilizzato per il progetto di “ Vascolarizzazione cerebrale del neonato cardiopatico congenito ” analizzando il flusso sanguigno dei neonati più fragili. Attraverso l’uso di tecniche di strategia avanzata, si potrà comprendere meglio i meccanismi che influenzano lo sviluppo neurologico. L’obiettivo è infatti capire se e in che modo tali malattie influenzano la circolazione cerebrale, seguendo il percorso dal suo inizio fino agli eventuali interventi clinici e chirurgici, così che si possano stabilire delle strategie di monitoraggio e intervento sempre più efficaci e specifiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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