Da Regione 19,6 milioni all’Asst Papa Giovanni XXIII per nuove tecnologie e chirurgia robotica
La Regione Lombardia ha assegnato 19,6 milioni di euro all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I fondi sono destinati all’acquisto di nuove tecnologie e a potenziare la chirurgia robotica. L’obiettivo è migliorare le strutture e le apparecchiature sanitarie. La ripartizione dei fondi mira a rafforzare i servizi e le capacità diagnostiche e terapeutiche dell’ospedale. La decisione è stata comunicata con una delibera della Giunta regionale.
Bergamo. Nuovi investimenti regionali per la sanità bergamasca. La Giunta di Regione Lombardia ha deliberato un finanziamento da 19,6 milioni di euro destinato all’ Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nell’ambito del più ampio piano regionale da quasi 245 milioni di euro approvato su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso per il potenziamento del sistema sociosanitario lombardo. Le risorse serviranno a rinnovare le tecnologie ospedaliere, rafforzare la chirurgia robotica e ammodernare strutture e apparecchiature sanitarie. Un investimento che, secondo la direzione dell’Asst, rappresenta “un investimento strategico di grande valore” e conferma “l’attenzione particolare che la Regione riserva al territorio della provincia di Bergamo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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