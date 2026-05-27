Da Regione 19,6 milioni all’Asst Papa Giovanni XXIII per nuove tecnologie e chirurgia robotica

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha assegnato 19,6 milioni di euro all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I fondi sono destinati all’acquisto di nuove tecnologie e a potenziare la chirurgia robotica. L’obiettivo è migliorare le strutture e le apparecchiature sanitarie. La ripartizione dei fondi mira a rafforzare i servizi e le capacità diagnostiche e terapeutiche dell’ospedale. La decisione è stata comunicata con una delibera della Giunta regionale.