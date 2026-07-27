Tuffi Europei 2026 | i convocati dell’Italia ai raggi X Pellacani e Santoro le stelle azzurre

Per gli Europei di tuffi del 2026 a Parigi, l’Italia ha convocato atleti che si preparano a competere nella prima settimana, dal 31 luglio. Tra i nomi più noti ci sono Pellacani e Santoro, che si sono distinti nelle qualificazioni. La squadra azzurra si presenta con un gruppo motivato e pronto a sfidare gli avversari nelle varie discipline del programma.

Uno dei grandi appuntamenti dell’estate sono gli Europei degli sport acquatici, che si terranno a Parigi. Una prima settimana dal 31 luglio che vedrà protagonisti i tuffi con un’Italia che si presenta con una squadra ambiziosa. Un bel mix di campioni affermati, veterani e anche esordienti. Andiamo a conoscere i convocati azzurri uno per uno. UOMINI . Stefano Belotti (sincro 3 metri) – una sola gara in programma, ma decisamente importante perché sulla coppia con Matteo Santoro c’è un progetto importante anche in ottica Los Angeles 2028. L’obiettivo è andare a caccia di una medaglia. Simone Conte (piattaforma, e sincro maschile 10 metri) – senza Riccardo Giovannini è sicuramente la carta migliore che l’Italia può giocarsi dai dieci metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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