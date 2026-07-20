Dodici atleti italiani parteciperanno agli Europei di tuffi a Parigi, dal 31 luglio al 6 agosto. Tra i convocati, Pellacani e Santoro sono indicati come i nomi di punta. La squadra include sia uomini che donne, con diverse specialità in gara. La manifestazione si svolgerà nella capitale francese e vedrà la partecipazione di rappresentative di vari Paesi europei. La selezione italiana si presenta con un gruppo di atleti pronti a competere nelle varie discipline della disciplina.

Saranno dodici i rappresentanti dell’Italia agli Europei di tuffi 2026, in programma a Parigi da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto. La spedizione azzurra si affiderà come sempre alla sua punta di diamante Chiara Pellacani ma anche alla stella emergente del settore maschile Matteo Santoro, che potrà finalmente competere in entrambe le gare individuali dal trampolino. Il direttore tecnico Oscar Bertone ha selezionato per la rassegna continentale Sarah Jodoin Di Maria, Matilde Marzetti, Elisa Pizzini, Chiara Pellacani e Irene Pesce in campo femminile e Stefano Belotti, Simone Conte, Lorenzo Marsaglia, Romano Hao Jun Wang, Raffaele Pelligra, Matteo Santoro e Giovanni Tocci tra gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Pellacani e Santoro le stelle azzurre a Parigi

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