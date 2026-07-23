A Roma si stanno svolgendo i Campionati Assoluti Estivi Open di tuffi, ultima prova prima degli Europei. In gara ci sono gli atleti Pellacani e Santoro, che stanno preparando la partecipazione continentale. La nazionale italiana sta svolgendo un collegiale in vista della competizione europea. L’evento si sta svolgendo in questa fase di avvicinamento alla grande manifestazione continentale.

Parigi è sempre più vicina, ma per gli azzurri dei tuffi c’è ancora un ultimo appuntamento prima degli Europei. Infatti in questo fine settimana si disputeranno i Campionati Assoluti Estivi Open a Roma, dove in questo momento la nazionale italiana sta svolgendo un collegiale proprio in vista della manifestazione continentale. Lo stesso CT Oscar Bertone ha spiegato l’importanza di questi Assoluti Estivi: “ Queste gare ci serviranno da ultimo training test. Alcuni le utilizzeranno per provare cose, determinati salti in specifiche specialità. Faccio l’esempio di Pellacani che gareggerà soltanto dal trampolino da un metro per provare il doppio e mezzo rovesciato in gara, visto che quest’anno di gare da uno non ce ne sono state tantissime”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, gli Assoluti di Roma ultimo test prima degli Europei. In gara Pellacani e Santoro

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