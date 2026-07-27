Durante gli Assoluti di Roma, i tuffatori Pellacani e Santoro hanno mostrato segnali promettenti, lasciando buone impressioni in vista degli imminenti Europei. La competizione si è svolta al Foro Italico, e ora la squadra si sta preparando per trasferirsi all’Olympic Aquatic Centre di Parigi. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo impegno prima della grande rassegna continentale, prevista per la settimana prossima.

Dal Foro Italico di Roma all’Olympic Aquatic Centre di Parigi. La strada è tracciata per la squadra azzurra di tuffi, che ha vissuto proprio nella Capitale l’ultimo appuntamento prima degli Europei della prossima settimana. A Roma si sono disputati i Campionati Italiani e hanno partecipato molti di coloro che sperano di essere protagonisti nella rassegna continentale. I fari erano puntati soprattutto sulle gare del metro, quelle che hanno visto partecipare Chiara Pellacani e Matteo Santoro, con entrambi che hanno deciso di saltare la prova dai tre metri. La romana ha vinto il suo titolo con una gara decisamente solida (256.80), anche se il tanto atteso doppio e mezzo rovesciato raggruppato non è stato chiuso bene (48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, buone indicazioni da Pellacani e Santoro dopo gli Assoluti

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