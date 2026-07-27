Su Truth Social, Donald Trump ha pubblicato decine di contenuti generati con l’intelligenza artificiale, tra cui immagini di scenari storici, messaggi rivolti all’Iran e riferimenti a una possibile candidatura nel 2028. La maggior parte dei post mostra immagini create digitalmente, alcune con scritte come “Trump 2028”. La sua attività sulla piattaforma si concentra su contenuti visivi realizzati con l’IA, senza ulteriori dettagli sulle didascalie o sui messaggi specifici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raffica di post con contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Donald Trump è tornato a far parlare di sé su Truth Social, dove nelle ultime ore ha pubblicato decine di contenuti, molti dei quali realizzati con l’ausilio dell’ intelligenza artificiale. Le immagini condivise spaziano da ricostruzioni storiche a scenari futuristici, fino a messaggi dal forte contenuto politico e geopolitico. Tra i post più discussi compaiono raffigurazioni dell’ex presidente statunitense accanto a figure simboliche della storia americana e immagini che rilanciano l’ipotesi di una futura candidatura. L’immagine di Trump che “salva” George Washington. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Trump inonda Truth Social di immagini create con l’IA: tra scenari storici, “Trump 2028” e messaggi rivolti all’Iran

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Who Is the 'AI Alien' Walking with Trump on Truth Social | Vantage on Firstpost | 4K

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