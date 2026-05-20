Le autorità hanno avviato un’indagine sulle attività di un ex presidente statunitense, che avrebbe effettuato circa 3.700 operazioni borsistiche e mantenuto collegamenti con i post pubblicati su Truth Social. Le indagini si concentrano anche su chi gestisca effettivamente le 3.700 operazioni e su come i messaggi sui social media possano aver influenzato i mercati petroliferi. Le autorità hanno richiesto documenti e comunicazioni legate a queste attività, senza ancora rilasciare ulteriori dettagli pubblici.

? Domande chiave Come possono i post su Truth Social influenzare i mercati petroliferi?. Chi gestisce realmente le 3.700 operazioni finanziarie della Trump Organization?. Perché le autorità stanno indagando sulle scommesse sui futures petroliferi?. Quali conseguenze avranno le indagini federali sulla trasparenza della Casa Bianca?.? In Breve 3.700 operazioni borsistiche tra 14 gennaio e 14 aprile 2026 per 750 milioni dollari.. 15 coincidenze tra post su Truth Social e movimenti petroliferi con probabilità un su un miliardo.. Indagini Cftc su 2,6 miliardi di dollari in futures petroliferi il 23 marzo e 7 aprile.. Lacuna normativa dal 1962 esclude il presidente dall'obbligo di astensione dai conflitti finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: 3.700 operazioni borsistiche e legami con i post su Truth Social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante su Truth di Trump che torna ad attaccare il Papa. Con Vance che gli dà manforteDonald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su...

Trump, l’Iran e il falso post su Truth: «Pronto a usare armi nucleari». Ecco perché è un fakeDiverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano le affermazioni attribuite a Donald Trump in un post sul suo Social network Truth.