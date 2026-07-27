Trump guarda al Sahel | sul tavolo un intervento militare in Mali

La Casa Bianca sta considerando un intervento militare in Mali contro il gruppo jihadista Jnim, secondo quanto riportato dal Washington Post. La proposta fa parte di una strategia più ampia di contrasto al terrorismo nel Sahel. La discussione si inserisce in un quadro di competizione tra Stati Uniti, Russia e Cina per l’influenza nella regione africana. Finora, non sono stati annunciati dettagli concreti o decisioni ufficiali riguardo all’azione militare.

Secondo il Washington Post, la Casa Bianca valuta possibili azioni contro il gruppo jihadista Jnim in Mali. Sullo sfondo, la lotta al terrorismo e la competizione geopolitica con Russia e Cina per l’influenza nel continente africano. L’amministrazione Trump continua a guardare al Sahel. Secondo il Washington Post, il presidente americano starebbe valutando delle «opzioni militari» in Mali contro il gruppo jihadista Jnim. Stando a quanto riporta la testata, i consiglieri di Donald Trump sarebbero attualmente divisi sulla questione. In particolare, tra i principali promotori dell’azione bellica figurerebbe il direttore del controterrorismo della Casa Bianca, Sebastian Gorka. 🔗 Leggi su Laverita.info

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