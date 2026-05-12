L’Alleanza degli Stati del Sahel sembra reggere poco come unione militare Ma qualcosa si sta costruendo

Il 25 aprile scorso, Bamako è stata teatro di un attentato che ha colpito il cuore del governo locale. L’attacco ha provocato vittime e danni, evidenziando le tensioni nel Sahel. Nonostante le difficoltà, i paesi della regione continuano a cercare un modo per rafforzare le collaborazioni militari. Le forze impegnate nelle operazioni hanno continuato a operare, anche se le unioni tra gli Stati risultano ancora fragili e in fase di sviluppo.

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