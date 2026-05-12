L’Alleanza degli Stati del Sahel sembra reggere poco come unione militare Ma qualcosa si sta costruendo
Il 25 aprile scorso, Bamako è stata teatro di un attentato che ha colpito il cuore del governo locale. L’attacco ha provocato vittime e danni, evidenziando le tensioni nel Sahel. Nonostante le difficoltà, i paesi della regione continuano a cercare un modo per rafforzare le collaborazioni militari. Le forze impegnate nelle operazioni hanno continuato a operare, anche se le unioni tra gli Stati risultano ancora fragili e in fase di sviluppo.
Il 25 aprile scorso, Bamako è stata colpita nel cuore del suo potere. Non è stata solo l’intensità degli attacchi a sorprendere chi segue il Sahel da anni, ma la geometria degli attori: Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, il JNIM affiliato ad Al Qaeda, e il Fronte di Liberazione dell’Azawad, a guida tuareg, hanno operato in coordinamento simultaneo. Un’alleanza tattica che potrebbe preludere a qualcosa di più: una futura sintesi politica tra jihadismo e nazionalismo tuareg. Vale la pena ricordare che nel biennio 202425 più della metà di tutti i morti per terrorismo jihadista nel mondo ha avuto luogo nel Sahel. Sahel, in arabo s??il, significa “la costa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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