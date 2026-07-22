Donald Trump ha annunciato l’intenzione di bombardare il Mali per colpire un gruppo legato ad al Qaeda, portando a otto il numero di interventi militari avviati contro vari Paesi durante il suo secondo mandato. La decisione segue operazioni precedenti in altri Stati africani e si inserisce in una serie di azioni militari avviate dall’amministrazione. Finora non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulla portata dell’intervento.

Roma, 22 luglio 2026 - Con il Mali sarebbero 8 i Paesi contro cui Donald Trump ha lanciato una campagna militare dall’inizio del suo secondo mandato. L’incredibile, ma non troppo per gli esperti, verità l’ha svelata Washington Post citando funzionari dell'Amministrazione Usa che avrebbero rivelato al giornale l’intenzione del tycoon di imbarcarsi in una nuova guerra. Colpire i terroristi. La motivazione, o la giustificazione, sarebbe colpire Jama'at Nusrat al Islam wa al Muslimin (Jnim, traducibile in "Gruppo di Sostegno all'Islam e ai musulmani"). Il gruppo islamista vicino ad al Qaeda e cresciuto negli anni imponendosi nel Mali, ed diventando il gruppo terrorista meglio armato della regione e al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Una battaglia dopo l’altra”, Trump vuole bombardare il Mali per fermare un gruppo vicino ad al Qaeda. Sarebbe l’ottavo intervento armato

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