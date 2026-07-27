Nel corso del weekend, la Juventus ha avviato contatti con il portiere ucraino, inserendolo nella short-list. La società sta valutando il trasferimento, con il Benfica che ha espresso una valutazione sull’estremo difensore. Nonostante Di Gregorio e Perin abbiano mantenuto la porta inviolata durante l’estate, la dirigenza ha deciso di puntare su un nuovo portiere. Un arrivo a Torino sembra ormai certo, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli.

per l’estremo difensore ucraino. Un nuovo portiere alla fine arriverà a Torino, è una certezza indiscutibile. Nonostante Michele Di Gregorio e Mattia Perin stiano vivendo un’estate immacolata con la porta inviolata, la dirigenza della Juventus lavora alacremente per consegnare a Luciano Spalletti il futuro proprietario dei pali bianconeri. Ne scrive La Stampa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Dai sogni Alisson e Dibu ai blitz falliti. Il casting della società torinese si è rivelato articolato e complesso. La speranza iniziale di Spalletti era quella di riabbracciare Alisson, ma il netto rifiuto del Liverpool ha innescato forti tensioni interne, fino a condurre alla rottura con l’ex ad Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trubin entra nella short-list dei portieri Juve: contatti nel weekend. La valutazione del Benfica

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