Trubin Juventus trovano conferme le voci sul portiere del Benfica | il piano dei bianconeri

Notizia in breve

Le voci sul possibile arrivo di un portiere del Benfica alla Juventus trovano conferma. La società valuta l’estremo difensore ucraino, ma le opzioni principali restano Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario. La Juventus sta considerando diverse alternative per rinforzare il reparto tra i pali, senza ancora aver definito ufficialmente l’accordo con il portiere del Benfica. La trattativa è in fase di valutazione, con attenzione alle offerte e alle possibilità di mercato.