Trubin Juventus trovano conferme le voci sul portiere del Benfica | il piano dei bianconeri
Le voci sul possibile arrivo di un portiere del Benfica alla Juventus trovano conferma. La società valuta l’estremo difensore ucraino, ma le opzioni principali restano Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario. La Juventus sta considerando diverse alternative per rinforzare il reparto tra i pali, senza ancora aver definito ufficialmente l’accordo con il portiere del Benfica. La trattativa è in fase di valutazione, con attenzione alle offerte e alle possibilità di mercato.
di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: il club valuta l’estremo difensore ucraino ma le opzioni principali rimangono Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario. Le strategie del club bianconero per la difesa dei pali continuano a svilupparsi su più fronti paralleli. Secondo quanto viene riportato oggi dal quotidiano Tuttosport, trovano conferme le voci sull’interesse della Juve per Trubin del Benfica in vista della nuova annata calcistica. L’estremo difensore ucraino, che in passato è stato vicino anche all’Inter, possiede doti importanti e viene monitorato con estrema attenzione dai vertici societari. Tuttavia, oggi è un nome sullo sfondo dietro ovviamente al Dibu Martinez, la primissima scelta per difendere la porta della squadra guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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