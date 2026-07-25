Kerim Alajbegovic, trequartista bosniaco classe 2007, non si trasferirà al Milan. Il calciatore ha firmato un accordo con il Chelsea, che ora sta preparando un’offerta consistente al Bayer Leverkusen per acquistarlo. Alajbegovic era stato inserito nella lista di possibili acquisti del club milanese, ma alla fine ha scelto la proposta dei londinesi. Nessun dettaglio sulle cifre dell’accordo o sulla durata del contratto.

Kerim Alajbegovic non approderà al Milan. Il trequartista bosniaco classe 2007 ha raggiunto un accordo totale con il Chelsea, che ora è pronto a presentare un'offerta molto importante al Bayer Leverkusen per chiudere l'operazione. I dettagli dell'accordo e l'offerta al Bayer Leverkusen. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il Chelsea e Alajbegovic avrebbero raggiunto un'intesa verbale per un contratto valido fino al 2033 a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il prossimo passo sarà convincere il Bayer Leverkusen, ma i 'Blues' hanno già un piano per riuscirci. Secondo Schira, il club londinese sarebbe pronto a presentare ai tedeschi un'offerta da 52 milioni di euro tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Alajbegovic-Chelsea, c'è l'accordo: era nella short list del Milan

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