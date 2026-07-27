L’ex sindaco di Savelli è stato trovato morto dopo una settimana di scomparsa nel Crotonese. La sua scomparsa aveva preoccupato le forze dell’ordine e i cittadini, che avevano avviato ricerche senza esito fino al ritrovamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento nel territorio provinciale, chiudendo così una settimana di ricerche e incertezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento dopo giorni di ricerche nel Crotonese. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa di Francesco Giuseppe Greco, ex sindaco di Savelli, piccolo centro della provincia di Crotone. L’uomo, di cui non si avevano più notizie dal 20 luglio, è stato ritrovato privo di vita al termine di un’intensa attività di ricerca durata diversi giorni. Al momento dell’allontanamento, Greco non aveva con sé il telefono cellulare e indossava esclusivamente jeans scuri e una maglietta rosa. La sua improvvisa scomparsa aveva fatto scattare immediatamente il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, coordinato dalla Prefettura di Crotone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trovato senza vita l’ex sindaco di Savelli: era scomparso da una settimana

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