Crotone trovato morto l’ex sindaco di Savelli | era scomparso da una settimana
L’ex sindaco di Savelli è stato trovato morto in provincia di Crotone, dopo una settimana di scomparsa. Si era allontanato il 20 luglio senza telefono e indossava solo jeans scuri e maglietta rosa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità. La cause del decesso non sono ancora note. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.
È stato ritrovato privo di vita Francesco Giuseppe Greco, ex sindaco di Savelli, in provincia di Crotone. L’uomo si era allontanato lo scorso 20 luglio senza telefono cellulare e con indosso solo un paio di jeans scuri e una maglietta rosa. Immediatamente è stato attivato il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura di Crotone. L’operazione ha visto la mobilitazione dei carabinieri, dei vigili del fuoco, degli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico, della Guardia di finanza, del personale della Croce Rossa Italiana, nonché dai volontari e dalle diverse associazioni di Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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