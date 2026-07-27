Crotone trovato morto l’ex sindaco di Savelli | era scomparso da una settimana

Notizia in breve

L’ex sindaco di Savelli è stato trovato morto in provincia di Crotone, dopo una settimana di scomparsa. Si era allontanato il 20 luglio senza telefono e indossava solo jeans scuri e maglietta rosa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità. La cause del decesso non sono ancora note. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.