Un uomo di 73 anni, residente a Guardia Sanframondi e affetto da problemi di salute, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso da cinque giorni. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore, senza che ci siano dettagli su come si siano svolti i fatti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardo alle modalità o alle cause del decesso.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto a Gioia Sannitica, nella frazione Calvisi, in località Piane delle Pesche, al termine delle ricerche avviate dopo il ritrovamento della sua auto nel territorio casertano. A fare la drammatica scoperta sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese e Caserta, insieme al personale speleo alpino delle Fiamme Gialle di Benevento e ai volontari della Protezione Civile matesina. Secondo quanto emerso, il 73enne è stato trovato vicino a un albero con un cappio alla gola. Accanto al corpo vi erano bottiglie di liquore e scatole di farmaci vuote. Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha accertato come il decesso risalisse a diversi giorni prima: il corpo presentava già evidenti segni di decomposizione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cittadino di Guardia Sanframondi trovato senza vita, era scomparso da cinque giorni

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