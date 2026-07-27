Tribunale di Santa Maria Capua Vetere insediata la Presidente Napoletano
Oggi si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La nomina, comunicata ufficialmente, riguarda una magistrata con esperienza nel settore giudiziario. La cerimonia si è tenuta nella sede del tribunale e ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e del personale giudiziario. La Presidente ha preso ufficialmente servizio, assumendo le responsabilità del ruolo.
Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolta oggi la cerimonia di insediamento della nuova Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanna Napoletano, alla presenza del Prefetto di Caserta Lucia Volpe, del Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, della Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, del Procuratore Generale di Napoli, Aldo Policastro, dei rappresentanti del CSM Tullio Morello, Edoardo Cilenti, Roberto D’Auria, Domenica Miele e di autorità civili, militari e religiose, di magistrati, di avvocati e di personale amministrativo. Entrata in... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Allarme bomba al tribunale di Santa Maria Capua Vetere
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