Tribunale di Santa Maria Capua Vetere insediata la Presidente Napoletano

Notizia in breve

Oggi si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La nomina, comunicata ufficialmente, riguarda una magistrata con esperienza nel settore giudiziario. La cerimonia si è tenuta nella sede del tribunale e ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e del personale giudiziario. La Presidente ha preso ufficialmente servizio, assumendo le responsabilità del ruolo.