Allarme bomba evacuato il tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Notizia in breve

Un allarme bomba ha provocato l’evacuazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Una sirena ha suonato improvvisamente, costringendo le persone a uscire dall’edificio in fretta. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, che hanno ispezionato l’intera struttura senza trovare alcuna minaccia. La situazione si è risolta senza ulteriori incidenti.