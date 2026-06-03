Allarme bomba evacuato il tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Un allarme bomba ha provocato l’evacuazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Una sirena ha suonato improvvisamente, costringendo le persone a uscire dall’edificio in fretta. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, che hanno ispezionato l’intera struttura senza trovare alcuna minaccia. La situazione si è risolta senza ulteriori incidenti.
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere. Una sirena improvvisa e l'evacuazione dell'edificio in tempi rapidissimi, subito dopo l'arrivo degli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Caserta.L'allarme è scattato dopo la segnalazione sulla presenza di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Torna "La Sgambettata" a Santa Maria Capua VetereIl 26 aprile si svolgerà a Santa Maria Capua Vetere la settima edizione di “La Sgambettata”, un evento dedicato a promuovere l’attività all’aperto e...
Violenze a Santa Maria Capua Vetere, teste: “Fu complotto”Un ex detenuto ha dichiarato che le violenze avvenute a Santa Maria Capua Vetere nel 2020 sarebbero state un complotto e che le lesioni denunciate...