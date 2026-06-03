Allarme bomba al Tribunale di S Maria Capua Vetere | evacuazione totale

Notizia in breve

Un allarme bomba ha portato all’evacuazione totale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Una telefonata anonima al centralino ha segnalato la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri, che hanno eseguito un intervento di bonifica nelle aree interessate. La telefonata è stata anonima e ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno verificando la provenienza della chiamata e le modalità dell’allarme.