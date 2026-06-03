Allarme bomba al Tribunale di S Maria Capua Vetere | evacuazione totale

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allarme bomba ha portato all’evacuazione totale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Una telefonata anonima al centralino ha segnalato la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri, che hanno eseguito un intervento di bonifica nelle aree interessate. La telefonata è stata anonima e ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno verificando la provenienza della chiamata e le modalità dell’allarme.

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Chi ha effettuato la telefonata anonima al centralino del tribunale?. Come hanno operato gli artificieri dei Carabinieri all'interno della struttura?. Quali udienze e processi subiranno il rinvio forzato a causa del blocco?. Quando potranno i magistrati e gli avvocati rientrare nei propri uffici?.? In Breve Segnalazione anonima ricevuta al centralino dell'ufficio alle ore 11:46 del 3 giugno 2026.. Artificieri dei Carabinieri operano per ispezione e bonifica dell'intero complesso giudiziario.. Sospensione totale di tutte le attività giudiziarie previste per la giornata odierna.. Rinvio forzato di udienze e impegni legali per professionisti e cittadini della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Allarme bomba al tribunale di Santa Maria Capua Vetere

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