treni italia ancora divisa in due per i lavori a firenze

Notizia in breve

Domenica sera, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi, e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, è stata sospesa per lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. La chiusura ha causato una divisione temporanea del traffico tra nord e sud del paese, anche se al momento i disagi sono limitati. Il blocco è durato fino al completamento delle operazioni di manutenzione.