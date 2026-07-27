Treni Italia ancora divisa in due per i lavori a Firenze
Domenica sera, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi, e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, è stata sospesa per lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. La chiusura ha causato una divisione temporanea del traffico tra nord e sud del paese, anche se al momento i disagi sono limitati. Il blocco è durato fino al completamento delle operazioni di manutenzione.
Italia nuovamente divisa in due da domenica sera (26 luglio) a causa del blocco alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, ma al momento i disagi sono alquanto contenuti. Appena arrivati a Campo di Marte, da sud, i passeggeri dell'Alta velocità vengono dirottati dal personale di Trenitalia sulle navette per la stazione di Santa Maria Novella, con un servizio potenziato rispetto a due settimane fa: flotte aumentate da quattro a sei mezzi. Un po' di coda quando si tratta di salire a bordo, ma viene smaltita in pochi minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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