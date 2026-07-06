treni italia divisa in due per i lavori di ponte al pino a firenze

I lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, interrompendo la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella. La linea ferroviaria è attualmente ferma, con i treni che non circolano tra queste due fermate. La chiusura riguarda esclusivamente questa tratta e non coinvolge altre linee o tratti della rete ferroviaria.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze: la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella è ferma. I provvedimenti dureranno fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Italia divisa in 2: Lavori Ponte al Pino | Stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi

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