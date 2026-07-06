lavori ponte al pino italia divisa in due treni e traffico a firenze la situazione

Notizia in breve

I lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella. La chiusura dei binari ha comportato la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea interessata. La circolazione stradale sulla zona del ponte è stata interdetta, con deviazioni e limitazioni al traffico veicolare. La chiusura del ponte ha diviso temporaneamente la città in due aree.