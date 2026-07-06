Lavori Ponte al Pino Italia divisa in due Treni e traffico a Firenze la situazione

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella. La chiusura dei binari ha comportato la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea interessata. La circolazione stradale sulla zona del ponte è stata interdetta, con deviazioni e limitazioni al traffico veicolare. La chiusura del ponte ha diviso temporaneamente la città in due aree.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 6 luglio 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze: la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella è ferma. I provvedimenti dureranno fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. La situazione treni: “Disagi contenuti”. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Un'interruzione, iniziata ieri sera alle 23, che divide di fatto in due l'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

lavori ponte al pino italia divisa in due treni e traffico a firenze la situazione
© Lanazione.it - Lavori Ponte al Pino, Italia divisa in due. Treni e traffico a Firenze, la situazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia divisa in 2: Lavori Ponte al Pino | Stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi

Video Italia divisa in 2: Lavori Ponte al Pino | Stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, storia di un passaggio (e di una pianta) che vede Firenze dividere in due l'Italia dei treniPonte al Pino si trova a Firenze e rappresenta un punto di divisione tra le linee ferroviarie che attraversano l’Italia.

Firenze, i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni. L'appello di Giani: «È emergenza nazionale»Da domenica 5 luglio alle 23 a giovedì 10 luglio alle 4, i treni sulla linea tra le due città saranno sospesi per lavori di sostituzione del ponte al...

Temi più discussi: RFI, Ponte al Pino: a luglio nuove modifiche alla circolazione; Lavori Ponte al Pino, modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze; Rfi, dalle 23 al via i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino a Firenze; Chiusura Ponte al Pino: i treni disponibili su linee aretina e faentina e servizi garantiti.

lavori ponte lavori ponte al pinoTreni, iniziati i lavori di Ponte al Pino a Firenze: previsti ritardi e cancellazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Treni, iniziati i lavori di Ponte al Pino a Firenze: previsti ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it

lavori ponte lavori ponte al pinoLavori Ponte al Pino, rallentamenti a Campo di Marte. Ma situazione sotto controlloSul fronte dei passeggeri dei treni è attivo dalle ore 8 il piano della protezione civile ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web