Lavori Ponte al Pino Italia divisa in due Treni e traffico a Firenze la situazione
I lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella. La chiusura dei binari ha comportato la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea interessata. La circolazione stradale sulla zona del ponte è stata interdetta, con deviazioni e limitazioni al traffico veicolare. La chiusura del ponte ha diviso temporaneamente la città in due aree.
Firenze, 6 luglio 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze: la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella è ferma. I provvedimenti dureranno fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. La situazione treni: “Disagi contenuti”. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Un'interruzione, iniziata ieri sera alle 23, che divide di fatto in due l'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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