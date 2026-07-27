trasporto turistico abusivo fermato un conducente senza licenza

Notizia in breve

Un conducente senza licenza è stato fermato durante un servizio di trasporto turistico abusivo. Il veicolo era stato utilizzato per un'escursione privata verso Pisa e Firenze, prenotata da clienti negli Stati Uniti. Il controllo è avvenuto mentre il veicolo era in servizio, e il conducente è stato sanzionato. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul numero di passeggeri o sui dettagli del veicolo coinvolto.