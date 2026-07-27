Trasporto turistico abusivo fermato un conducente senza licenza
Un conducente senza licenza è stato fermato durante un servizio di trasporto turistico abusivo. Il veicolo era stato utilizzato per un'escursione privata verso Pisa e Firenze, prenotata da clienti negli Stati Uniti. Il controllo è avvenuto mentre il veicolo era in servizio, e il conducente è stato sanzionato. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul numero di passeggeri o sui dettagli del veicolo coinvolto.
La Spezia, 27 luglio 2026 - Avevano prenotato dagli Stati Uniti un'escursione privata verso Pisa e Firenze, convinti di affidarsi a un regolare servizio di trasporto. In realtà il conducente che li attendeva alla Spezia era privo della necessaria licenza per svolgere l'attività di noleggio con conducente (Ncc). È quanto ha accertato la polizia locale della Spezia durante uno dei controlli predisposti in occasione dell'arrivo delle navi da crociera. L'episodio si è verificato nella mattinata di domenica, nell'ambito dell'attività di vigilanza che il comando svolge con continuità per contrastare l'abusivismo nel settore del trasporto turistico e tutelare i passeggeri in arrivo nel porto cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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