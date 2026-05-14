Corse da 150 euro sul lago senza licenza | scoperto Ncc abusivo sulla Regina

Durante un controllo sulla Statale Regina, una delle strade più trafficate del Lago di Como, è stato scoperto un veicolo che offriva corse da 150 euro senza avere la licenza di noleggio con conducente. L’auto è stata fermata e sottoposta a sequestro, mentre l’autista è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di trasporto pubblico. La polizia ha inoltre verificato che il veicolo non rispettava le norme di sicurezza previste dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui