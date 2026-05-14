Corse da 150 euro sul lago senza licenza | scoperto Ncc abusivo sulla Regina
Durante un controllo sulla Statale Regina, una delle strade più trafficate del Lago di Como, è stato scoperto un veicolo che offriva corse da 150 euro senza avere la licenza di noleggio con conducente. L’auto è stata fermata e sottoposta a sequestro, mentre l’autista è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di trasporto pubblico. La polizia ha inoltre verificato che il veicolo non rispettava le norme di sicurezza previste dalla legge.
Nuovo controllo contro il trasporto abusivo di passeggeri lungo la Statale Regina, una delle arterie più trafficate del Lago di Como soprattutto durante la stagione turistica. La guardia di finanza di Como ha scoperto un conducente che svolgeva abusivamente attività di noleggio con conducente.🔗 Leggi su Quicomo.it
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