Fermato ubriaco mentre guida un furgone adibito al trasporto birra | conducente in ospedale e denunciato
Un uomo alla guida di un furgone per il trasporto di birra è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre circolava in stato di alterazione. L’episodio è avvenuto lungo una strada della provincia di Gorizia, dove la polizia ha fermato il veicolo e ha constatato l’ubriachezza del conducente. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le verifiche mediche e successivamente denunciato. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le procedure previste dalla legge.
Il conducente di un furgoncino adibito al trasporto di birra è stato ricoverato in ospedale a Gorizia dopo essere stato fermato, in forte stato di alterazione mentre guidava lungo una strada dell'Isontino, dalle volanti della polizia. Stando a quanto si apprende, il mezzo sarebbe finito fuori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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