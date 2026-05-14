Fermato ubriaco mentre guida un furgone adibito al trasporto birra | conducente in ospedale e denunciato

Un uomo alla guida di un furgone per il trasporto di birra è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre circolava in stato di alterazione. L’episodio è avvenuto lungo una strada della provincia di Gorizia, dove la polizia ha fermato il veicolo e ha constatato l’ubriachezza del conducente. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le verifiche mediche e successivamente denunciato. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le procedure previste dalla legge.

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Il conducente di un furgoncino adibito al trasporto di birra è stato ricoverato in ospedale a Gorizia dopo essere stato fermato, in forte stato di alterazione mentre guidava lungo una strada dell'Isontino, dalle volanti della polizia. Stando a quanto si apprende, il mezzo sarebbe finito fuori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente a Napoli, due donne morte al Corso Garibaldi. Fermato il conducente: era ubriacoNella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso... Scontro notturno a Valverde: conducente ubriaco denunciatoABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente senza feriti in via Bellini Notte agitata a Valverde, dove un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei... Temi più discussi: Foro Italico: ignora l'alt e semina il panico durante gli Internazionali, fermato dopo inseguimento; Fugge all’alt della Polizia e guida ubriaco senza patente: fermato dopo un inseguimento nella notte; Ubriaco alla guida del trattore senza patente: gli era stata ritirata il giorno prima; Marzocca, guida ubriaco e si schianta su un auto in sosta: denunciato un 43enne, ritirata la patente. Fermato per un controllo, viene trovato ubriaco e positivo alla cocaina mentre è alla guida | Cronache Ancona x.com Fermato ubriaco mentre guida un furgone adibito al trasporto birra: conducente in ospedale e denunciatoI fatti sono avvenuti in periferia di Gradisca nella notte appena trascorsa. Sul posto la polizia di Stato, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo procedeva a velocità ridotta dopo essersi sc ... triesteprima.it Foro Italico: ignora l'alt e semina il panico durante gli Internazionali, fermato dopo inseguimentoIl giovane è risultato ubriaco alla guida. A carico del 20enne anche sanzioni per 700 euro e 32 punti in meno sulla patente ... romatoday.it