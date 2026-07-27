Domenica 26 luglio si è registrato il massimo storico di voli civili in Italia, con 8.446 movimenti aerei in un solo giorno. È il numero più alto mai raggiunto nel paese. I dati sono stati comunicati dalle autorità aeronautiche. Il traffico aereo ha mostrato un incremento rispetto ai giorni precedenti. Nessuna altra data ha mai raggiunto questa cifra. Il record si riferisce esclusivamente a voli civili, senza includere traffico militare o privato.

Cieli sempre più affollati e primato del traffico aereo civile in Italia: domenica 26 luglio ha fatto registrare il nuovo record assoluto di movimenti in una singola giornata, 8.446 voli. L’annuncio è stato dato da Enav, la società che fornisce i servizi di navigazione aerea civile e gestisce il controllo del traffico aereo nello spazio aereo di competenza dell’Italia. Il precedente primato era di 8.340 voli, stabilito il 27 luglio 2025. Il risultato rappresenta il culmine di una stagione estiva caratterizzata, fino ad oggi, da volumi di traffico eccezionali: già nelle settimane precedenti, infatti, il record del 2025 era stato superato in tre diverse occasioni: il 12 luglio con 8. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Trasporto aereo, primato storico italiano: 8.446 voli in un giorno

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