Il 11 maggio è previsto uno sciopero nel settore del trasporto aereo, coinvolgendo principalmente il personale navigante, tra cui piloti e assistenti di volo. Durante questa giornata, alcuni voli potrebbero essere cancellati o subire variazioni. Le compagnie aeree hanno comunicato che saranno garantiti alcuni servizi minimi, mentre per i passeggeri è possibile richiedere rimborsi o riprogrammare i voli. Le informazioni sugli orari e le modalità di richiesta sono disponibili sui siti ufficiali delle compagnie.

Per la data di lunedì 11 maggio 2026 è stato proclamato uno sciopero del trasporto aereo. A creare maggiori problemi ai viaggiatori sarà l'astensione dal lavoro del personale navigante (piloti e assistenti di volo) di EasyJet. I dipendenti del vettore britannico incroceranno le braccia per otto ore, precisamente dalle 10 alle 18. Scioperano anche gli addetti Enav al controllo del traffico aereo del Centro di controllo degli aeroporti di Roma e Napoli. Negli aeroporti romani (Fiumicino e Ciampino) si fermerà per quattro ore (dalle 12 alle 16) anche il personale incaricato dei controlli di sicurezza. L'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero trasporto aereo 11 maggio: orari, voli garantiti e rimborsi

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